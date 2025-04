Sulle spalle di Gudmundsson. La Gazzetta: "A Cagliari è piaciuto"

La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Empoli in programma oggi pomeriggio al Franchi fa un focus su Albert Gudmundsson, l'uomo venuto dal Nord sulle cui spalle ora poggia la squadra viola in assenza di Kean. A Cagliari l’islandese è piaciuto - scrive la rosea - ha giocato finalmente una partita intera (sono tre in totale in campionato) facendo il trequartista puro. È il suo ruolo, quello che gli permette di esprimere un talento che si è visto finora troppo poco.

L'islandese fin qui ha prodotto sei reti in Serie A in 21 partite giocate. E se Palladino sarà costretto a fare qualche cambio nella formazione a causa delle assenze, tutto girerà attorno a Gudmundsson, la stessa che oggi deve brillare. Per la Fiorentina ma anche per garantirsi il riscatto dal Genoa: ci sono altri 17 milioni da versare in estate e ancora il club viola non ha deciso cosa fare.