Stretta per Sohm. CorSport: "La Fiorentina farà un nuovo tentativo a giorni"

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, mentre la Stefano Pioli e la squadra sono in Inghilterra per la seconda parte del ritiro, la dirigenza viola prova l’affondo decisivo per Simon Sohm. Ballano sempre 7 milioni se il Parma non scende a più miti consigli. La Fiorentina è salita fino a 13 milioni, bonus compresi, mentre la richiesta dei ducali non è mai scesa ufficialmente dai 20 iniziali.

Il punto di pareggio potrebbe e dovrebbe essere più in basso, a 15-16 milioni, quota più semplice per chiudere l'affare a condizioni che accontentino tutti. Se le condizioni sono queste, il traguardo non è distante. Ecco perché i viola faranno un nuovo tentativo nella settimana appena iniziata e contano di trovare la sponda del Parma.