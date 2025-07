Sogno Kessie a centrocampo, Gazzetta: "Deve scendere a 3 mln più bonus"

La Gazzetta dello Sport scrive che i tifosi viola sognano Franck Kessie. È il profilo tecnicamente giusto per i desideri del tecnico emiliano, ma guadagna dal 2023 una cifra vicina ai 14 milioni l’anno all’Al-Ahli. Chi può darglieli? Nessuno. Non solo la Fiorentina è impossibilitata a sborsare una cifra del genere. Insomma, se il centrocampista ivoriano vuole tornare in Europa deve ridursi notevolmente l’ingaggio. È nella sua volontà perché di solito, dopo il primo anno in Arabia, i malumori cominciano. Ma per sbarcare a Firenze il suo contratto dovrebbe scendere a 3 milioni più qualche bonus. C’è tempo per trattare.