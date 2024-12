SPORTITALIA, Viola su Fazzini: servono 15 milioni

FirenzeViola.it

Come riportato da Sportitalia la Fiorentina sta valutando seriamente l’idea di puntare su Jacopo Fazzini, giovane e versatile centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Empoli. La sua valutazione è di almeno 15 milioni di euro più eventuali bonus. Fazzini, un talento indiscutibile, viene visto come l’erede perfetto per il centrocampo viola, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli, proprio come Bove.

In passato, il ragazzo era stato seguito dalla Lazio, ma ora la Fiorentina sta considerando seriamente l’opportunità di affondare il colpo nelle prossime settimane. La pista Fazzini, conclude Sportitalia, merita di essere monitorata con attenzione, in attesa delle prossime mosse.