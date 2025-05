Speranza per Gud e Kean, intanto si preparano Ndour e i baby viola: la formazione anti Bologna

La Nazione oggi in edicola si concentra sul campo, sull'undici che Palladino schiererà domani sera contro il Bologna. Soprattutto interessante sarà capire chi potrà giocare in attacco. Ieri sono rientrati in gruppo solo parzialmente Kean e Gudmundsson. Ancora poco per pensare ad un loro impiego da titolari. Tanto passerà dall'allenamento odierno anche se la speranza di vederli quantomeno convocati c'è. Oltre al dubbio riguardante loro due, davanti la Fiorentina sarà orfana dei due squalificati Beltran e Zaniolo. Le alternative ai due titolari quindi sono i baby Caprini e Rubino oppure qualche centrocampista adattato come Ndour, che nelle giovanili ha fatto anche la prima punta, e Colpani, ovviamente da seconda punta/trequartista.

Minori sono invece i problemi nelle altre zone di campo. In porta ci sarà come sempre De Gea, mentre davanti a lui dovrebbe essere confermato il terzetto titolare i campionato formato da Pongracic, Marì e Ranieri. Dodo e Gosens sugli esterni, mentre in mediana, ancora orfana dell'infortunato Cataldi e senza lo squalificato Folorunsho, ci saranno Mandragora e Fagioli come mezzali e uno tra Richardson e Adli in cabina di regia.