Spalletti su Kean: "Trovato un lottatore. Sa fare tutto: che personalità"

In conferenza stampa dopo il pareggio dell'Italia con la Germania, Luciano Spalletti ha parlato anche di Moise Kean, autore di una doppietta: "Abbiamo trovato un lottatore, uno di quelli che fa salire la squadra e sa andare nello spazio perché è veloce, riesce a partire da distante. Ha coraggio e personalità, mi dà una conferma come altre che abbiamo avuto. E vi dico che nelle condizioni in cui eravamo finiti alla fine del primo tempo, ce ne vuole il doppio di personalità e autostima per fare quello che ha fatto. Questi ragazzi hanno dimostrato una forza mentale interessantissima, poi è chiaro che non bisogna finire laggiù".