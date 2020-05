SPADAFORA, Ok anche senza ritiro. Quarantena...

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato al programma Stasera Italia su Rete 4. Queste le sue parole: "Il 18 tutti gli allenamenti degli sport di squadra e quindi anche del calcio riprenderanno. Mantenendo comunque sempre le distanze per le prime due settimane. Tutto il mondo dello sport di base, palestre, centri di danza e il resto potranno riaprire dal 25 maggio. Il protocollo previsto per queste strutture comprende misure legate al distanziamento che possano consentire a tutti di riaprire. Molte di queste strutture hanno avuto danni enormi. Abbiamo messo un versamento a fondo perduto per queste strutture".

Sulla Serie A: "Lunedì dovevano riprendere anche gli allenamenti del calcio sulla base di un protocollo che un mese era stato proposto dalla Figc e la Lega. Ad oggi la Lega ha delle difficoltà ad attuare il protocollo. Se la Figc ritiene che non ci siano le condizioni adeguate, a differenza di quello che ci avevano detto, per isolare la squadra, allora non auto isoli la squadra e si attui tutte le altre regole per gli altri sport di squadra. I giocatori quindi possono benissimo tornare a casa la sera, purché rispettino le regole minime. Massima disponibilità nei confronti del calcio, purché partano questi allenamenti. Non vedo perché il 13 giugno non si possa iniziare il campionato".

Sulla quarantena: "Sicuramente dobbiamo vedere l'evoluzione che avremmo nei prossimi dieci giorni dalla curva di contagio, c'è grossa disponibilità da parte nostra a rivedere questa regola. L'auspicio è che le regole che sono già in vigore possano essere rispettate".