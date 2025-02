Sottil al Milan, il commento di Palladino: "Non è un fallimento per noi. Abbiamo assecondato la sua volontà"

vedi letture

Riccardo Sottil al Milan è una delle grandi sorprese dell'ultimo giorno di mercato. Passato dalla Fiorentina ai rossoneri con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a dieci milioni, l'ex numero sette viola si è separato così da Raffaele Palladino, tecnico che aveva dimostrato di voler puntare su di lui, dandogli tanto spazio e fiducia anche nei lunghi periodi in cui il classe '99 non ha convinto. Di questa operazione in uscita ha parlato proprio Raffaele Palladino, che in conferenza stampa ha commentato così l'addio di Sottil: "Non è stato un fallimento per me... anzi, è andato al Milan, non mi sembra che si possa considerare un fallimento. Sul mercato si è creata questa situazione e noi abbiamo preso atto della sua volontà.

Noi dobbiamo solo ringraziare RIccardo per quello che ha fatto. Quando ha giocato, Riccardo ha dimostrato il suo valore. Specie negli ultimi due mesi".