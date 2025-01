SKY, Possibile scambio Valentini-Marì con il Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano aggiornamenti importanti sul calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Monza e Fiorentina stanno valutando uno scambio tra difensori centrali. Non è un segreto che Pablo Marì sia un obiettivo di Palladino, e per questo motivo la Fiorentina starebbe pensando di proporre Valentini, uno dei nuovi acquisti, come contropartita. I dettagli dell’operazione non sono ancora noti, ma l’idea sembra essere concreta tra le due società.