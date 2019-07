SKY, Nel progetto viola Tonali è il regista ideale

La Fiorentina ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo con un colpo da 90 e di prospettiva. Come riferisce Sky Sport il club viola ha messo nel mirino Sandro Tonali, classe 2000, del Brescia ritenuto il regista ideale per il nuovo progetto viola. Una trattativa molto difficile sia per la concorrenza – tutti i top club italiani oltre che alcuni esteri come il Paris Saint-Germain – e per la volontà del presidente lombardo Cellino di non privarsi del suo gioiellino dopo aver conquistato la Serie A.