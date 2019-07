SKY, Fatta per Boa in viola. Lirola, balla 1 mln

Incontro finito e andato a buon fine quello che si è tenuto oggi a Milano tra Pradè, Barone e l'agente di Boateng: come riporta SkySport - che grazie al suo inviato offre anche alcune foto - è fatta per l'attaccante ghanese in viola mentre si avvicina sempre di più il terzino Lirola (resiste una distanza di 1 milione tra richiesta e offerta). Ecco il tweet dell'inviato di Sky: