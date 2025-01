Sky, doppio scambio Viola-Hellas: Ghilardi-Valentini e Faraoni-Biraghi

Secondio quanto riportato da SkySport Fiorentina e Hellas Verona starebbero pensando ad un clamoroso doppio scambio in queste ultime caotiche ore di ercato. L'ormai ex capitano viola Cristiano Biraghi e il neo acquisto Nicolas Valentini andrebbero in Veneto, mentre due ex viola come Ghilardi e Faraoni farebbero ritorno alla Fiorentina.

Per Ghilardi si tratterebbe di una nuova avventura in riva all'Arno dopo aver militato a lungo nel settore giovanile viola. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Sembra dunque tramontare l'ipotesi di vedere adattato Matias Moreno a fare il terzino destro, con Faraoni che come l'anno scorso diventerebbe il vice-Dodo.