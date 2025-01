SKY, Altra idea per l'attacco: occhi su Ngonge

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ha spostato i propri radar su Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del PSG ma in prestito al Besiktas in questa prima parte di stagione. Secondo Sky Sport però i movimenti in entrata dei viola potrebbero non finire qui, dopo gli arrivi nelle scorse settimane di Nicolas Valentini e di Michael Folorunsho. Nello specifico Pradè e Goretti vorrebbero infatti mettere a disposizione di mister Raffaele Palladino anche un giocatore offensivo in più.

Per l'emittente, il nome buono potrebbe essere quello di Cyril Ngonge, esterno che non sta trovando spazio nel Napoli di Antonio Conte e che era stato seguito dai viola anche ai tempi dell'Hellas Verona.