SIND. B. A RIPOLI A RFV, VP? C'è ok per fognature

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato durante "Viola Amore Mio" su Radio Firenzeviola della situazione legata ai lavori del nuovo Centro Sportivo: "C'è sempre stata una tempistica precisa e rispetto del programma,qui stiamo realizzando il centro sportivo migliore di tutta Europa. Gli ultimi passaggi amministrativi riguardano il sistema fognario, martedì c'è stato l'ok della giunta e da lunedì c'è l'autorizzazione anche per fare questo ultimo passaggio che rappresenterà la conclusione di tutto l'iter rappresentativo"

Sui parcheggi

"E' una questione legata non a noi ma ad un sistema molto più grande. E' stata fatta richiesta di realizzare solo un parcheggio e sarà legato alla tramvia, è una necessità farlo. Va realizzato insieme al comune di lavoro e inizieremo verso marzo, le aree a disposizione le avremo. Il problema dei parcheggi non ci sarà, ne abbiamo già parlato con Barone e la Fiorentina, ci prepariamo al ritiro della Fiorentina".

Per quando sarà pronto?

"Io spero sia pronto per ospitare il ritiro della Fiorentina, mi dicono che sarà già pronto per la primavera, per noi è una grande soddisfazione, sarà un valore aggiunto per il territorio. Sarà una bella sfida, avrà impatto su tutta Firenze".