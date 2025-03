Simone Inzaghi vince la "Panchina d'oro". Secondo Gasperini, terzo Italiano

La "Panchina d'oro" per la stagione 2023/24 va a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Il tecnico nerazzurro con 26 voti ha battuto Gian Piero Gasperini, al secondo posto con 14 voti e vincitore comunque della Panchina d'oro Speciale.

Al terzo posto invece Vincenzo Italiano per la stagione con la Fiorentina che ha portato la squadra viola all'ottavo posto in Serie A e in finale di Conference League per la seconda volta consecutiva: l'attuale allenatore del Bologna si è preso 4 voti. Questi tutti i verdetti di uno dei premi più importanti per gli allenatori in Italia:

PANCHINA D’ORO

1° Simone Inzaghi (Inter) 26 voti

2° Gian Piero Gasperini (Atalanta) 14 voti

3° Vincenzo Italiano (Fiorentina) 4 voti

PANCHINA D’ORO SPECIALE

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

PANCHINA D’ARGENTO

Fabio Pecchia (Parma)

PANCHINA D’ORO SERIE C

Guido Pagliuca (Juve Stabia)

PREMIO MINO FAVINI

Francesco Palmieri (Sassuolo)

PANCHINA D’ORO SPECIALE

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

PANCHINA D’ORO FEMMINILE

Alessandro Spugna (Roma)

PANCHINA D’ARGENTO FEMMINILE

Gianluca Grassadonia (Lazio)