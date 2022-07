SIGNA, Dal sett. giovanile ACF il nuovo Mister

C’è ancora il viola in mezzo al gialloblu del Signa 1914. La società reduce dal terzo posto nel girone A di Eccellenza Toscana ha presentato oggi il suo nuovo allenatore, Niccolò Gracia, arrivato direttamente dalle giovanili della Fiorentina. Nell’ultima stagione Gracia ha infatti allenato l’unger 14 viola, ma nel suo curriculum vanta anche altre esperienze tra il settore giovanile dell’Empoli e tre stagioni in India con il Punjab Fc. Dopo l’arrivo a Signa di Francesco Flachi, tornato in campo nel febbraio scorso, e l’incrocio alla prima giornata del prossimo campionato di serie A tra Fiorentina e Cremonese (il cui tecnico Massimiliano Alvini è stato prima giocatore e poi tecnico del Signa) un altro punto di contatto tra i viola e i gialloblu che cominceranno la loro nuova stagione nel mese di agosto e che già guardano al prossimo campionato, il 2023/2024, quando la società festeggerà i 110 anni dalla nascita. Laureato in scienze motorie, Niccolò Gracia, 35 anni, ha un passato nel calcio a 5 dove ha vestito la maglia della Futsal Fiorentina per poi affrontare il cammino da allenatore conseguendo la licenza Uefa A.

A fare gli onori di casa con il nuovo tecnico anche il presidente onorario Beppe Bonardi, il presidente Andrea Ballerini e il ds Alessio Nunziati