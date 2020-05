SERIE A, Il piano di Conte per ripartire il 14 giugno

Come scrive Repubblica, se giovedì 14 maggio la curva dei contagi da coronavirus in Italia dovesse continuare a scendere, gli allenamenti di gruppo potrebbero anche riprendere prima del 18 maggio. Così la Serie A potrebbe davvero ripartire il 14 giugno e finire entro dine luglio, con la Champions ad agosto. Non solo: anche la Serie B potrebbe ricominciare gli allenamenti individuale il 18, quelli collettivi 10 giorni dopo. I contratti dei calciatori verrebbero prolungati al 31 agosto, da linee guida FIFA. È il piano politico per la ripartenza del calcio, anche se non sono da escludere prese di posizione da parte di calciatori e medici che manifestano crescente inquietudine.