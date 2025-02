Serie A, De Gea ancora tra i migliori 5 portieri del campionato per media voto

vedi letture

Anche lui sta vivendo un momento non facile, come quello di tutta la squadra. David De Gea, per status e qualità, rimane comunque una colonna della Fiorentina di Raffaele Palladino. E, nonostante un rendimento in flessione a causa anche di quanto prodotto dai compagni, lo spagnolo rimane comunque tra i migliori portieri del campionato. Lo certifica anche Tuttomercatoweb.com che, nello stilare la classifica dei migliori estremi difensori della Serie A per media voto, posiziona l'ex United al quarto posto, in una graduatoria dominata da due serbi, Filip Stankovic (Venezia, 6,57 di media voto) e Vanja Milinkovic-Savic (Torino, 6,46). Al terzo posto c'è Marco Carnesecchi (Atalanta, 6,41), mentre De Gea è quarto a 6,39, al pari di Alex Meret (Napoli). Questi i migliori 5 portieri dopo ventisei giornate di campionato. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno quindici partite:

1. Filip Stankovic (Venezia) 6.57

2. Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 6.46

3. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.41

4. David de Gea (Fiorentina) 6.39

5. Alex Meret (Napoli) 6.39