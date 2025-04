Sei squadre in lizza per due posti: i calendari a confronto della corsa Champions

Non solo la volata Scudetto fra Inter e Napoli. La classifica di Serie A racconta di come la lotta per gli altri due posti in Champions League nella prossima stagione sia più aperta che mai, con un'incertezza che probabilmente durerà fino all'ultima giornata di campionato. Al momento i piazzamenti sarebbero di Atalanta e Bologna, ma se la Dea ha un buon margine di vantaggio, i rossoblù sono tallonati da Juventus e Lazio, con Roma e Fiorentina leggermente più attardate. Fuori dai giochi oramai il Milan, sotto di 9 punti rispetto al quarto posto e praticamente impossibilitato a raggiungerlo. Di seguito i calendari a confronto delle squadre impegnate nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Atalanta terza in classifica (64 punti)

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Bologna quarto in classifica (60 punti)

34esima giornata: Udinese-Bologna

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Juventus quinta in classifica (59 punti)

33esima giornata: Parma-Juventus

34esima giornata: Juventus-Monza

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Juventus-Udinese

38esima giornata: Venezia-Juventus

Lazio sesta in classifica (59 punti)

34esima giornata: Lazio-Parma

35esima giornata: Empoli-Lazio

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Lazio-Lecce

Roma settima in classifica (57 punti)

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Torino-Roma

Fiorentina ottava in classifica (56 punti)

34esima giornata: Fiorentina-Empoli

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Venezia-Fiorentina

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Udinese-Fiorentina