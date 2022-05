SCONCERTI, Torreira ha perso il posto. Amrabat...

Mario Sconcerti, giornalista sportivo e opinionista per TMW Radio, ha così parlato della situazione di Torreira e altri temi legati alla Fiorentina: "Parlo da un punto di vista tecnico e Torreira ha perso il posto nella squadra. Credo sia successa una cosa: Amrabat, seppure in un modo differente da lui, ha dato tanta solidità alla squadra al suo posto e penso che Italiano sia rimasto impressionato. Vero però che Torreira può essere usato pure in un altro ruolo... Potrebbero continuare a trattare ma la mia impressione è che sia stato seccato di aver perso il posto".

Crede che Italiano faccia trasparire qualche dubbio?

"Penso che sia stato un problema di Commisso nell'esprimersi... Anche perché dire "resterà perché ha un contratto" è eccessivo, mi pare uno svolgimento di cortesia. Secondo me Italiano deve imparare una cosa: negli ultimi 10 minuti sono stati persi troppi punti, a un certo punto la partita va difesa. Mi pare che abbia un unico modo di linguaggio e pensieri: ha grandi meriti ma deve approfondire".