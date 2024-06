SARRI, Deluso per un paio di non chiamate. Viola? Era adatta a me

FirenzeViola.it

L'ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri, intervistato ai microfoni di SkySport, ha parlato del mercato allenatori e della delusione per alcune chiamate non ricevute soprtattutto da alcune squadre italiane. Queste le sue dichiarazioni riguardo anche ad un suo, mancato, possibile approdo alla Fiorentina: "E' chiaro che questo è un punto su cui ci dobbiamo interrogare. Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po' deluso, secondo me un paio di situazioni... Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d'ora penso fosse dovuto... E' un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché".

Le due società in questione sono Milan e Fiorentina?

"Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me..."