RUBINHO A RFV, De Gea riporta ai tempi di Toldo e Frey

L'ex portiere di Serie A e oggi procuratore Rubinho è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Garrisca al Vento", iniziando da una considerazione sulla prima vittoria a Firenze dell'ex compagno Palladino: "Vincere fa sempre bene allo spogliatoio e all'ambiente. Dalla prossima però si riparte tutto da zero. Si riparte da qui, con il morale alto e con tre punti in più".

Come giudica la prestazione di De Gea?

"De Gea patisce ancora l'essere stato più di un anno fermo, ma ha già aiutato tantissimo la Fiorentina in queste prime partite. Credo che possa solo crescere ancora e mostrare a tutti le qualità che ha. È un portiere top e vederlo difendere la porta della Fiorentina mi ricorda quando c'erano i vari Toldo e Frey".

Ha definitivamente messo in panchina Terracciano?

"I portieri devono sentire fiducia dentro e fuori dal campo. Terracciano era un portiere che anche la partita in cui giocava bene ma alla fine faceva un errore i tifosi lo criticavano. De Gea invece anche se non fa una gara al top resta comunque De Gea. Lo spagnolo ha la fiducia dell'ambiente perché dà tanta sicurezza. Terracciano non aveva così tanta fiducia".

