ROMULO, Italiano è il nuovo Sarri, se non meglio

Romulo, doppio ex della sfida di domani sera tra Hellas Verona e Fiorentina, ha parlato così della gara del Bentegodi e non solo: "Continuo a seguire sempre sempre il calcio italiano perché è il mio preferito. Adesso sono in Brasile, sto bene e gioco tanto. Ovviamente se mi chiamasse una squadra in Serie A tornerei molto volentieri. Ora sto lavorando per diventare allenatore e ho già fatto il corso UEFA. Studio molto i tecnici italiani, soprattutto Italiano perché mi piace tanto il suo calcio. Quando smetterò, tra 3 o 4 anni, magari mi piacerebbe allenare una squadra dove ho giocato nella mia carriera".

Che ne pensa di questa Fiorentina? "Ho sempre nel cuore Firenze perché mi ha portato nel calcio europeo. Dalla Fiorentina mi aspetto sempre tanto e sono contentissimo che quest'anno sta facendo molto bene dopo un paio di anni difficili. I viola sono partiti benissimo e credo che faranno un campionato straordinario. Sono arrivate vittorie, come quella contro il Milan ad esempio, che non mi aspettavo".

Come giudica il lavoro di Italiano a Firenze? "Secondo me è uno dei tecnici più preparati in Italia. Lo seguo molto, ho scaricato anche la sua tesi quando facevo il corso per diventare allenatore proprio perché mi piaceva il suo stile di gioco e come organizza la squadra. Per me è un mister molto preparato. Sarà il nuovo Maurizio Sarri, se non addirittura meglio".

Si può parlare di Europa? "Secondo me la Fiorentina andrà sicuramente in Europa. Vedo molte somiglianze con la mia Viola di Montella. Mi auguro che ci vada e farò sicuamente il tifo per loro".

Vlahovic? "Dusan è uno dei giocatori più forti in Europa. Appena lo vidi la prima volta capii subito che avevo davanti un fenomeno. Mi ricordo quando doveva andare in prestito io pensai che la Fiorentina avrebbe fatto una follia a mandarlo via".

Che gara si aspetta domani? "Per me è una partita tanto speciale, tra due squadre a cui sono molto affezionato. Spero vinca il migliore. Anche l'Hellas Verona sta facendo un'ottima stagione. Sarà una gara bellissima e aperta, con tanti bei gol. Io dico a tutti gli italiani di guardare questa partita perché si divertiranno".