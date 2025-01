ROM-FIO, Al 45' viola sotto per un errore: due chances

Fonte: dal nostro inviato a La Spezia - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-0 per la Roma il primo tempo dello stadio Picco tra le giallorosse e la Fiorentina, che si sfidano in gara secca per l’assegnazione della Supercoppa italiana Femminile. A decidere la sfida fin qui la rete dalla distanza di Glionna che al 18’ con un tiro dalla distanza ha sorpreso sul primo palo il portiere viola Fiskerstrand, che è riuscita a respingere il pallone solo dopo che la sfera aveva oltrepassato completamente la linea di porta.

Vantaggio tutto sommato meritato per le campionesse d’Italia, che però hanno rischiato in un paio di occasioni, ovvero quando Janogy (sullo 0-0) con una girata ha messo di poco sul fondo e poi quando Giugliano ha rischiato l’autogol su una punizione dal limite delle viola.