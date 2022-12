RINNOVI, La situazione delle scadenze in casa viola

Con l’inizio del nuovo anno la dirigenza della Fiorentina sarà costretta a risolvere tutte le questioni dei calciatori con il contratto in scadenza nel giugno 2023. I calciatori viola che potrebbero accordarsi a parametro zero con dei nuovi club già dal 30 gennaio sono: Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti.

Partendo dall’ex Milan e Atalanta, la dirigenza viola si sta già mettendo al lavoro così da trovare l'intesa giusta per il rinnovo e durante il mese di gennaio è previsto un incontro fra le parti. La volontà di trovare un accordo c'è sia dalla parte del calciatore che dalla società. Il rinnovo, quindi, salvo clamorose sorprese, arriverà.

La situazione di Saponara, invece, è diversa ma sicuramente non preoccupante. Non sono previsti colloqui nelle prossime settimane, e neanche nei prossimi mesi, tra la Fiorentina e l'entourage del calciatore, ma se il club decidesse di puntare ancora sul classe '91 anche per la prossima stagione allora il giocatore sarebbe pronto a firmare. Tutto rimandato, quindi, a giugno.

Chiudiamo con il calciatore che è virtualmente più lontano da Firenze: Lorenzo Venuti. La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto al terzino viola e non è da escludere una partenza del classe '95 già a gennaio, il suo sostituto, probabilmente da giugno, sarà Niccolò Pierozzi, ora in prestito alla Reggina.