RINNOVI, Da rivedere le posizioni di tre big

Una parte molto importante del prossimo mercato della Fiorentina dipenderà dalla questione rinnovi. Come sottolinea La Nazione oggi in edicola, sono da rivedere le posizioni di tre big come Dragowski, Milenkovic e Vlahovic. Soprattutto per quanto riguarda l'attaccante serbo, il rinnovo sarebbe un bel modo di rispondere alle voci di mercato e soprattutto allungare un contratto che scadrebbe nel 2023. Su Dragowski la Fiorentina vuole puntare ancora e pensa al rinnovo fino al 2025, mentre Milenkovic può partire per una cifra attorno ai 26 milioni.