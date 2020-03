RINNOVI, Chiesa e Commisso mai così vicini

Il possibile rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina dipenderà molto dalla permanenza o meno degli altri giovani talenti come Castrovilli, Vlahovic e Milenkovic. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport il classe '97 può diventare un punto di riferimento della Fiorentina per tutti gli altri giovani viola. Il possibile slittamento dell'Europeo al 2021 potrebbe convincere ancora di più Chiesa a prolungare il contratto almeno fino al 2023 promettendo di restare a Firenze almeno un altro anno. Commisso è già pronto ad offrire al ragazzo un contratto da top player. Le grandi ambizioni del club potrebbero essere l'arma decisiva per convicere il numero 25 a rimanere.