Dagli inviati Richardson raggiante: "Vittoria per Kean e Dodo. Champions? Tutto è possibile"

Presente in sala stampa al termine del match vinto contro l’Empoli, il centrocampista della Fiorentina Amir Richardson ha preso la parola. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ stata una vittoria importante che vogliamo dedicare a Dodo e Kean, che stanno vivendo momenti difficili. Il campionato ci mette ancora a disposizione tutti i traguardi, non dobbiamo porci limiti, compresa la Champions”.

Come va la sua prima stagione in Italia?

“Mi sento bene, all’inizio non è stata facile. Mi sento molto bene adesso, specie con i miei compagni.

A gennaio è stato vicino alla cessione?

“Si sono dette tante cose a gennaio… ma io mi vedo ancora qui in futuro, voglio rimanere”.