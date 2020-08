RIBERY, Il francese scalda i motori: sarà ancora protagonista

Franck Ribery è pronto a riprendersi la sua Fiorentina. Il francese, dopo un paio di settimane di relax con la sua famiglia, è tornato a Firenze: il francese è stato il primo giocatore a presentarsi al centro sportivo, deserto in questo caldo agosto, ed è pronto per tornare in campo.

Un anno fa la festa al Franchi per dare il benvenuto ad un colpo da sogno, un campione con la C maiuscola che in carriera ha vinto praticamente tutto. Eppure c'era chi parlava di colpo mediatico, di un giocatore ormai sul viale del tramonto. La storia però ha raccontato altro. Ha raccontato di un campione ancora in grado di fare la differenza, un giocatore che se non fosse stato per quell'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi da gioco, quasi sicuramente avrebbe portato la Fiorentina più in alto rispetto a quel decimo posto conquistato al termine di una stagione davvero difficile.

Niente ha fermato FR7, neanche quel furto subito nella sua casa che costrinse il francese a riflettere su come proteggere la propria famiglia. Riflessioni che dovrebbero portare però solo ad un trasferimento dalla campagna di Firenze al centro, una soluzione alla quale il giocatore e la società viola stanno lavorando.

Adesso il ritorno a Firenze con tanto di famiglia al seguito per preparare la nuova stagione: una stagione in cui il francese sarà ancora protagonista e che potrebbe vederlo giocare al fianco di altri campioni. Un giocatore con il suo carisma può essere l'arma in più per Pradè, con Ribery pronto a convincere altri giocatori, come per esempio Mario Mandzukic, suo ex compagno di squadra ai tempi del Bayern Monaco, a sposare il progetto viola.