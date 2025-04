Dagli inviati Restyling Franchi, iniziati i lavori per la profilatura delle sedute nel parterre Maratona: le foto

Fra poco al Franchi si giocherà Fiorentina-Parma, gara in programma alle ore 15:00. Come sempre la cornice dello stadio è quella di un cantiere a cielo aperto visti i lavori di ristrutturazione in corso. Però intanto si iniziano a intravedere le migliorie del restyling del Franchi, in particolare nel parterre di maratona, dove sono iniziati i lavori per la profilatura delle sedute. Di seguito le foto scattate da FirenzeViola.it dove è possibile vedere come verrà fuori il nuovo settore dello stadio.