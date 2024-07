RESTELLI A RFV, Castrovilli rimpianto. Serve personalità

FirenzeViola.it

L'ex calciatore viola Maurizio Restelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare le tematiche principali di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Oggi mancano i ricambi generazionali che provengono dalla Primavera, come ai miei tempi. Se non si coltiva il settore giovanile andremo incontro a delusioni come accaduto per la Nazionale e ci vorrebbe una politica in tal senso. Siamo fortissimi fino all'Under 17 ma più avanti non si va"

Allora Bianco per Bonaventura è scelta giusta? "La spensieratezza dei giovani ci vuole ma occorre un equilibrio, non vedo personalità in certi ruoli nella Fiorentina. Solo con un'ossatura forte e buoni maestri puoi inserire dei giovani".

Dei tre andati via a parametro zero cosa pensi? "Ho un rimpianto solo per Castrovilli, gli altri sono sostituibili. Castrovilli ha talento e sa saltare l'uomo e inventare qualcosa, fa la differenza e aiuta tutto il reparto"

