REPUBBLICA, Il punto su Castrovilli e Pezzella

Come scrive Repubblica, in casa Fiorentina ci sono degli appuntamenti importanti in agenda. Due di questi riguardano Castrovilli e Pezzella: la Fiorentina vuole blindarli ulteriormente allungando il rapporto e rinnovando i contratti. Per il centrocampista di parla di un prolungamento di un anno con aumento dell'ingaggio per rispondere agli interessi di Roma, Juventus e Inter per Castrovilli. Rinnovo che potrebbe arrivare già a settembre. Discorso simile per Pezzella: il procuratore è a Firenze e tratterà con la società un contratto attualmente in scadenza a giugno 2022. Il capitano vuole restare in viola e questo aiuta decisamente nella trattativa.