Dagli inviati Renzo Ulivieri sulla coreografia: "Mi è dispiaciuto molto. Siamo andati oltre"

vedi letture

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato direttamente dal Trofeo Maestrelli a Montecatini. Queste le sue parole, a partire da un giudizio sul campionato, raccolte da Radio FirenzeViola: "Campionato equilibrato fino in fondo. È molto affascinante. Non so chi sia la favorita perché ogni domenica ci sono squadre che si perdono e vanno incontro a sconfitte. L'Inter ha l'handicap di essere la più impegnata sennò sarebbe la favorita".

Quale squadra gioca il milgior calcio?

"Il Bologna. Italiano è un bell'allenatore. E' andato in una società che ha cambiato molto ma che ha un grande direttore sportivo. Questa è una fortuna perché per un tecnico è fondamentale avere un dietro un direttore sportivo bravo e competente nella scelta dei giocatori. Italiano ha aggiustato tante cose rispetto alla Fiorentina perché prende meno gol su palla profonda e centrale".

La Fiorentina ha risolto i problemi con queste ultime due vittorie?

"No, non ha risolto nessun problema. E' una squadra in evoluzione, in crescita. C'è bisogno del lavoro di un allenatore che fino ad oggi se si guarda la classifica ha lavorato bene. Io l'ho sempre stimato e non lo dico solo ora. La coreografia non mi è piaciuta. Mi è dispiaciuto molto perché siamo andati oltre".

Cosa risponde a chi dice che lo stadio non è un teatro?

"Io sabato prossimo sarò a Cesena dove si incontrano tutti i tifosi di Italia. Ci vado eprché quando la federazione fissò la regola che un allenatore noon può avere rapporti dei tifosi io non ci stetti. Io frequentavo i tifosi del Bologna perché mi trovavo bene, poi quando c'era qualcosa che non condividevo gliela dicevo. Oggi ai tifosi nostri direi che non ho condiviso molte cose di domenica scorsa. Non solo la coreografia, anche dei cori. Ci sono stato male. Noi ironici siamo qualche volta, anche nella poesia.Quando andiamo al di là di questo e andiamo a toccare le leggi dello stato allora non mi torna più".