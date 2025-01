REGINALDO A RFV, Colpani? Alcuni soffrono la concorrenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Per parlare di un brasiliano accostato alla Fiorentina, su Radio FirenzeViola ecco un ex viola carioca come Reginaldo. Che, a proposito di Luiz Henrique, si è espresso così sull'esterno del Botafogo: "Io sono sempre contento se un brasiliano arriva a Firenze. Bisogna vedere se sarà adatto al campionato italiano. Il giocatore è forte, da quello che ho visto è uno che si mette molto a disposizione, si sacrifica molto per la squadra. L'incognita è capire se avrà la continuità di prestazioni anche per la Serie A".

Da ex Monza (in Brianza nella stagione 2018/19, Reginaldo ha anche parlato della gara di lunedì con i viola: "Sarà una partita trabocchetto. Palladino conosce bene la sua ex squadra e questo è un bene. Io lì ho fatto un'esperienza bella lì. Con Berlusconi posso dire che ci siamo divertiti, faceva sempre tante battute e era vicino alla squadra. Per quanto sono legato a quella squadra spero che si salvi".

E su Andrea Colpani, ex Monza e attualmente alla Fiorentina, ha detto: "Ci sono giocatori che si trovano bene in certi ambienti e in altri, dove magari c'è più concorrenza, non si trovano a loro agio. Ma son convinto che Colpani possa far molto bene anche alla Fiorentina".