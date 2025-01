RANIERI, Juve archiviata. Ora testa al Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match, in programma alle 18, tra viola e partenopei: "Contro la Juventus è stata una grande gara. Abbiamo fatto un punto su un campo difficile e poi abbiamo archiviato il match prendendo le cose buone per preparare la sfida contro il Napoli. Loro hanno un grande centrocampo che fa tanti inserimenti. Abbiamo avuto tempo per allenarci e comportarci al meglio difensivamente. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti".