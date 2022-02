PRIMAVERA, Viola resta in 10 e va ko 3-0

La Fiorentina Primavera esce sconfitta dal Mapei Football Center, battuta per 3-0 dal Sassuolo dopo essere rimasta anche in dieci per l'espulsione di Kayode che sull'1-0 compromette la possibile rimonta. Nel primo tempo era stato Paz con un gran destro al volo al 37' a rompere l'equilibrio tra le due squadre dopo la traversa di Bianco qualche minuto prima. Nel finale ci provava anche Agostinelli con un pericoloso colpo di testa ma la frazione di gioco finiva 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa la Fiorentina ci prova con le sue bocche di fuoco rischiando anche qualcosa in contropiede ma al 64' Kayode già ammonito arriva in ritardo su D'Andrea al limite dell'area avversaria e subisce il secondo giallo lasciando i suoi in dieci. Il Sassuolo raddoppia con Flamingo dal dischetto per fallo di Favasuli che ad un minuto dalla fine gli infligge anche il terzo gol. I neroverdi scavalcano così i viola in classifica, sconfitti con tre gol di scarto, troppi per quanto fatto vedere.