La Fiorentina Primavera esce vittoriosa dalla sfida di campionato contro il Milan. E' 3-1 per i viola, infatti, il risultato finale della partita, decisa dalle reti di Munteanu (55' e 88') e Pierozzi (83'). Per i rossoneri, in gol El Hilali (69'). La squadra di Alberto Aquiliani al momento si trova tredicesima in classifica con 13 punti all'attivo.