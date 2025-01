PRIMAVERA, Le formazioni ufficiali: debutto per Mazzeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 2 settimane dall'ultima volta, torna in campo anche la Fiorentina Primavera, che alle 13:00 affronta al Viola Park l'Empoli. per Galloppa e i suoi l'obiettivo è centrare la conquista dei tre punti, dopo le ultime tre gare in cui la Fiorentina ha raccolto soltanto due pareggi e una sconfitta. Queste le scelte di formazione:

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi; Ievoli, Deli, Harder; Mazzeo, Tarantino, Bertolini. A disp.: Fei, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Rubino, Puzzoli, Elia, Kouadio, Balbo, Angiolini, Presta. All.: Galloppa.

EMPOLI: Versari, El Biache, Bacciardi, Falcusan, Matteazzi, Mannelli, Bembnista, Barella, Popov, Olivieri, Pereira. A disp.: Vertua, Moray, Majdandzic, Asmussen, Akpa-Chukwu, Cesari, Monaco, Boldrini, Huqi, Busiello, Rugani. All.: Birindelli.