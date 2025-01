PRIMAVERA, Le formazioni di Udinese-Fiorentina

FirenzeViola.it

Ad Udine, in casa dell'ultima in classifica, per rialzare la testa. Questo l'obiettivo della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che non vince dallo scorso 9 dicembre e nelle ultime quattro ha raccolto appena 2 punti. non fa meglio l'Udinese, a cui manca la vittoria addirittura dal 10 novembre. Queste le formazioni ufficiali del match iniziato pochi minuti fa:

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani Baroncelli Kouadio Scuderi; Ievoli Harder; Bertolini Rubino Caprini; Tarantino