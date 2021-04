PRIMAVERA, Da Vlahovic a Pezzella: i complimenti

Dal centro sportivo della Fiorentina sono arrivati i complimenti alla Primavera dalla prima squadra. Comincia Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera del club: "È sempre un'emozione vincere un trofeo, soprattutto per i ragazzi che possono usarlo come stimolo per alzare coppe più importanti. La Fiorentina ha meritato di vincere la terza Coppa Italia consecutiva". Poi è il turno dell'ex Primavera Lorenzo Venuti: "Io sono arrivato vicino più volte a vincere, ma non ci sono mai riuscito . Quindi tanto di cappello alla squadra che è riuscito a farlo per tre volte di fila".

Dusan Vlahovic parla così, lui che ha vinto proprio una Coppa Italia con la Primavera: "Volevo fare tantissimi complimenti alla Primavera che ha portato la terza Coppa consecutiva a Firenze. Sono stati bravi, complimenti anche a mister Aquilani. Io la ricordo l'emozione: è unico riuscire a vincere qualcosa". Infine il capitano German Pezzella: "Facciamo i complimenti ai ragazzi, ad Aquilani e al suo staff. Ci hanno dato una grande gioia. Questi sono i motivi per cui uno riesce a spingere ancora di più, quindi dico ai ragazzi di continuare a lavorare".