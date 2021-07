PRANDELLI, Viola: ultima esperienza negativa

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato della squadra viola: "Prima di venire a Firenze, quando ci venivo ancora da avversario, si percepiva il senso di appartenenza delle persone, poi da allenatore ne ho avuto la conferma. Io e la Fiorentina siamo cresciuti insieme. I primi sei mesi sono stati fantastici, la squadra andava bene eppure c'era chi la criticava. Col tempo ho capito che tutto ciò era dovuto solamente al senso di attaccamento. Firenze pretende e il legame forte nacque quando decisi insieme ad alcuni giocatori di rimanere nonostante la sentenza della retrocessione in B, poi revocata. Di partite belle ce ne sono state tante ma forse se ne dovessi scegliere una, direi quella contro il PSV. Il mio primo addio fu strano, ancora io non mi ero stancato della Fiorentina e penso neanche i tifosi di me. Ultima esperienza? E' stata negativa ma non ha sporcato il mio ricordo o il mio rapporto. Sono arrivato con troppe responsabilità e non sono riuscito a concludere il mio compito, anche se i fiorentini con me sono stati molti comprensivi".