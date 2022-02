PRADÈ, Proveremo a dare energia a Commisso

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Arthur Cabral, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così delle dichiarazioni di Rocco Commisso. Le parole del dirigente sono le più cliccate oggi su FV: "Ho letto l'intervista e sono preoccupato: Rocco è un uomo che ci mette passione e soldi. Capisco fortemente la sua delusione, conoscendolo come persona. E' troppo presto per poter dire quali siano i suoi sentimenti. Tutti noi proveremo nel più breve tempo possibile a dargli energia, con il nostro lavoro. Stesso discorso per i tifosi, ai quali promettiamo di vincere più partite possibili".

