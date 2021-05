PODCAST FV, Ribery e le vie en... Viola

Ribery oui, Ribery no... Questo è uno dei dubbi che il presidente Commisso vorrebbe sciogliere nei prossimi giorni prima di ripartire per gli Stati Uniti con salvezza e futuro tecnico già certi. Il francese è stato il suo primo grande colpo italiano e il feeling col francese è da sempre sotto gli occhi di tutti. La possibilità che rinnovi per una stagione ha tanti pro quanti contro, che partono dal grande rapporto con Vlahovic e vanno fino al rischio atletico che a 38 anni è certamente da tenere sotto controllo. Nell'appuntamento di oggi col podcast di Firenzeviola.it a cura di Pietro Lazzerini, vi raccontiamo come procede la trattativa, i motivi per cui le parti potrebbero decidere di andare avanti insieme e quelli per cui potrebbe arrivare un divorzio consenziente.

