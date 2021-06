PODCAST FV, Primavera: bilancio della stagione

Nuovo appuntamento con Firenzeviola in Podcast. L'appuntamento di oggi, raccontato dalla voce di Andrea Giannattasio, vi porterà all'interno dell'analisi approfondita di quanto fatto dalla Fiorentina Primavera nella prima stagione con Aquilani in panchina che, a tratti, ha portato un gioco gradevole. Arrivato il successo in Coppa Italia il 28 aprile, in campionato il discorso è stato diverso: la lotta è stata in chiave salvezza, raggiunta alla penultima giornata. Clicca sul link per ascoltare.