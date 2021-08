PODCAST FV, Finalmente Torreira: tutto su di lui

Lucas Torreira è il terzo rinforzo di questo mercato viola: il calciatore uruguayano, cercato in più frangenti dalla Fiorentina negli ultimi anni, arriva in prestito dall'Arsenal e dovrebbe essere il nuovo regista di Vincenzo Italiano. In questo podcast conosciamo approfondiamo la carriera e le caratteristiche del venticinquenne di Fray Bentos, ragazzo dal percorso atipico e reduce da un periodo personale e professionale molto difficile. Per conoscere alcune curiosità sul nuovo acquisto viola, tra cui il motivo della scelta del numero 18, ascolta il podcast di FirenzeViola.it a cura di Alessandro Di Nardo