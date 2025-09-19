Dagli inviati Pioli su Fabregas: "Ci siamo incontrati per un aperitivo. Non son d'accordo con lui su una cosa"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Como, Stefano Pioli ha parlato anche del suo diretto avversario e del suo collega, Cesc Fabregas, che affronterà per la prima volta in panchina ma con cui ha avuto modo di confrontarsi nell'ultimo periodo: "L'ho incontrato quando ero al Milan. Abbiamo preso un aperitivo insieme. E' una persona molto intelligente e curiosa. Diventerà un grande allenatore. Hanno una squadra forte tecnicamente ma anche fisicamente. Nico Paz è un giocatore di grandissima qualità, fa tutto: va in attacco, si abbassa in mezzo ai mediani per cui ingabbiarlo sarà difficile. Meno palloni tocca e meglio è".

Pioli ha commentato anche delle recenti dichiarazioni di Fabregas, che aveva giustificato la presenza di pochi italiani in rosa (sei su 31 totali) dicendo di non aver trovato calciatori del nostro paese in grado di alzare il livello del suo Como: "Mi ha un po' sorpreso quello che ha detto. Ci sono giocatori italiani di alto livello, poi ognuno ha le proprie preferenze e magari un giocatore che piace a me a lui non piace. Mi auguro che le scelte della Fiorentina alla fine siano quelle giuste"