Pioli ha dubbi in ogni reparto. La Gazzetta dello Sport: "Pronti Marì, Nicolussi e Piccoli"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport analizza il momento di alcuni giocatori della Fiorentina, particolarmente discussi, tre in negativo e altri tre in positivo. Dopo tredici deludenti giornate di campionato e un rischioso ritorno del playoff di Conference League sono “rimandati” Pietro Comuzzo, Nicolò Fagioli ed Edin Džeko. Le prestazioni del giovane difensore, del talentuoso centrocampista e dell’esperto trentanovenne attaccante bosniaco non sono state all’altezza. Colpisce la metamorfosi di Comuzzo, finora; invece Nicolò non ha convinto.

L’ambiente, dopo due pareggi e una sconfitta, chiede una scossa. E così in difesa torna d’attualità lo spagnolo Pablo Marí, fedelissimo di Raffaele Palladino. Mari gioca al centro della difesa e questo comporterebbe il ritorno da braccetto di destra di Marin Pongračić. In cabina di regia può essere inserito Nicolussi Caviglia e in attacco Roberto Piccoli. Ma c’è chi vedrebbe anche la soluzione Fazzini, con Jacopo accanto o dietro Moise.