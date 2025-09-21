Pioli a DAZN: "Ci ho messo sempre tanto per far capire le mie idee ma ho fiducia"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della partita contro il Como al Franchi, iniziando dalla sfida a Fabregas: "C'è stima reciproca e la consapevolezza che abbiamo preparato la partita per avere dei vantaggi sugli avversari, poi vedremo il campo cosa ci dirà. Sarà difficile ma abbiamo le qualità per fare la partita e vincere la prima in campionato. Ce la metteremo tutta per farlo".

Quanto sta lavorando sulla testa dei giocatori?

"Sempre bello miei ex giocatori dire che lavoro bene. Ricordo in un caso di averlo convinto a lavorare in un modo particolare sulle punizioni. Ci vuole tempo ma so benissimo che nel calcio c'è fretta, la società e i tifosi vogliono vincere. Ho le idee chiare. Ci ho messo sempre un po' di tempo nelle mie squadre per far capire le mie idee e la mia mentalità. Ho molta fiducia per oggi ma anche per il futuro. Lavoriamo con compattezza perché questa sia la nostra migliore stagione possibile".