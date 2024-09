PIÀ A RFV, Preferisco Kean a Retegui. Può sorprendere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ignacio Pia, ex Atalanta e Napoli, ha parlato dell'attualità viola durante "Palla al Centro" su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole sui bergamaschi: "Negli ultimi anni è sempre stata una gara di cartello quella tra Viola e Atalanta. In questo momento sono due squadre in difficoltà. L'Atalanta vorrà riscattarsi dopo gli ultimi due passi falsi".

L'Atalanta con Retegui, la Fiorentina con Kean... "Sono due attaccanti che sono partiti bene. Retegui si muove benissimo in area di rigore, trova sempre la posizione giusta, vive di sensazioni. Tra loro due nella mia squadra preferirei Kean. Ha ancora tanto potenziale da esprimere, sono contento che ha iniziato facendo gol. Può essere la sorpresa di questo campionato. Secondo me ha il potenziale per arrivare in doppia cifra. E' un giocatore che ha bisogno di continuità, è l'attaccante della Nazionale e può essere d'aiuto anche all'Italia".

Meglio Gudmundsson di Nico? "Sono due giocatore di talento, dire se è meglio o peggio bisogna vedere il campionato. Nico ti risolveva la partita, Gudmundsson è una sorpresa per la piazza e ci vorrà un po' di tempo secondo me prima di vedere quello di Genoa".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!