PEDRO, Il Flamengo cerca di chiudere con la Viola

Secondo quanto riporta Globoesporte, la trattativa tra Fiorentina e Flamengo per la permanenza di Pedro in Brasile è in stato avanzato. Il media brasiliano scrive che, come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), al club di viale Mandredo Fanti è stata chiesta una rateizzazione dei 14 milioni in sei mesi: il Flamengo punta sulla volontà del giocatore, che, detenendo già un accordo quinquiennale con la sua attuale squadra, avrebbe comunicato ai viola di voler rimanere in patria. La Fiorentina non è convinta del pagamento a rate, ma c'è la volontà di chiudere l'affare.